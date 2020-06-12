一件西裝褸　襯出百變造型

香港人工作繁忙，很多時候都是下班後直接去參加聚會，但有時「西裝骨骨」的造型實在不太適合去約會，再帶一套衣服又不方便，不如向女星偷師，學吓她們的西裝褸穿搭術。只要耍吓小心機，西裝褸造型都可帥可性感或甜美，百變得很，隨你喜歡！

【Oversized西裝褸 + 連身裙】

不同款式的連身裙可愛又有活力，配上差不多長度的西裝褸，不但營造出層次感，整體感覺更糅合少女感及優雅女人味。不論同色系抑或百搭的黑色配搭，都能凸顯連身裙的不同魅力。

【Oversized西裝褸 + 個性配飾】

將Oversized西裝褸扣起，在腰間加入不同款式腰帶，既可勾勒腰線，同時又讓整件衣服更加帥氣。不論搭配T-shirt、長褲或抹胸短裙，都能讓身形看起來更高挑修長，腿也顯得特別長。

【套裝西裝 + 不同內搭】

套裝西裝也是不少女星的選擇，只要換上不同上衣內搭就可以散發不同感覺。例如搭配T-shirt會增添活力和帥氣；搭配V領上衣會性感中見嫵媚；搭配花紋襯衫，則流露斯文大方質。簡單來說，一套套裝有多種可襯性，適合不同場合。

【西裝褸 + 牛仔褲】

雖然話T-shirt、牛仔褲是絕配，但有沒有想過在這個配搭的基礎上再加一件西裝褸，就會產生不同感覺。活力不減的同時更增添帥氣，而且整個感覺更有層次，在視覺上有拉長身形及不羈的效果。如果想更正經、更有女人味，可以將西裝褸扣起，再襯一雙高踭鞋，便能瞬間散發「女王」氣場。

【西裝褸 + 不規則半截裙】

想產生層次感，形成視覺衝擊效果，可試試以西裝褸襯不規則半截裙，再內搭T-shirt，就可以為一身造型增添活力感。半截裙方面，想盡顯優雅可選半截長裙，想青春性感則可揀半截短裙，黑白配是最常見的組合。