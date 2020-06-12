【再遇單立文】李彩華爆同陳敏之被封一個可怕的名字

藝人李彩華（Rain）現身電視城，出席節目《Do姐有問題》第四輯記者會，騷出小蠻腰、又大騷單邊香肩，健康又性感。她笑言再遇到陳敏之和單立文，即時回想起單立文封她跟敏之做「大食死女」的往事：「我哋一齊拍《下一站彩虹》，識咗好耐，都有18、19年！大家都仍然保持到美貌，單立文係冇老過！記得當年我哋成日落Canteen食嘢，食足咁多餐，食晒Canteen啲嘢食。」問有機會返無綫拍劇？她說：「有機會都可以，覺得拍戲好好玩！」

有傳內地實施「限薪令」，以及要求藝人簽「政治承諾」，Rain表示冇未聽過：「留喺香港都有3個月，等開番關就會去內地做嘢，有廣告、劇集。」除了工作受疫情影響，亦令她跟老公分隔兩地：「佢一直喺深圳搞公司嘢，雖然每日都會FaceTime，但冇得摸、冇得掂，開番關要掂多啲！」

講到她日前跟黃嘉樂的攝影師女友Samantha，拍了一輯火辣性感相，她笑言是即興影相：「想影啲Sexy、靚嘅性感相。（出寫真？）諗過，但要趁未生、身材未走樣前影。（有底線？）唔會露三點，唔好搞啲咁嘅嘢。」