農夫扮型仔機師　鄭裕玲寸：着龍袍唔似太子

由藝人鄭裕玲（嘟姐）、組合農夫陸永及C君主持的遊戲節目《Do姐有問題》開拍到第四輯，今日於將軍澳電視城舉行記者會，宣布下星期一晚十時半播出，出席嘉賓有李彩華、單立文、湯盈盈、陳敏之等，眾人更即席示範玩遊戲贏取獎金。

受訪時，嘟姐笑言今輯對農夫鬧得仲甘：「要出埋武器，佢哋繼續駁嘴駁舌！」還笑身穿機師服的農夫成日Cosplay：「就算佢哋着龍袍都唔似太子！不過今輯有度好，就係錄影錄得夠快，喺最後拎獎金環節需要嘉賓頭腦清晰，有時啲嘉賓都激到我幾火滾！ 」C君大膽「反擊」，直指因嘟姐易嬲先會經常被「開波」：「有時提佢未到嗰個環節就嬲，都唔知佢嬲乜！」講完即笑翻全場！

講到嘟姐近日經常跟小鮮肉拍住上搵錢，還一齊拍廣告，笑問農夫是否要出計Mark實嘟姐？嘟姐聽到即大笑話：「都揈唔甩！佢哋咪又喺度！」陸永抵死笑話：「佢有佢自己嘅人生，咪畀佢出去試吓啲新嘢，試完佢又咪係歸番我哋！」之後嘟姐以讚小鮮肉為由，曲線「投訴」農夫為實：「人哋好有我心，都唔好意思鬧人，講嘢又陰聲細氣，唔似你哋鍾意駁嘴駁舌。」話口未完，C君就駁嘴：「可能佢對你仲有誤會啦，正如我哋頭三年都係（陰聲細氣）咁。」嘟姐再忍唔住，即時發火：「咩呀？人哋知我係和譪可親㗎！」