《The Last of Us Part II》售前評測　非玩不可的女子復仇記

比上集血腥好玩

經過延遲發售、劇透門等一連串「意外」後，年度遊戲鉅作《The Last of Us Part II》終於進入倒數階段(6月19日開售)，而小記早前率先取得完整版本並已經完成遊戲，就趁着今天全球評測解禁日跟各位Game迷分享遊戲點滴。簡單說句，今集比上集更血腥、更踩界、更好玩，劇情震撼人心同時衝破道德底線，絕對是Game壇久違了的神作。以下評測盡量不涉劇情，也建議各位遊玩前不要觀看任何含劇情的評測，以免影響遊戲體驗。

遊戲上集設定於2013年的美國，突變的蟲草菌肆虐全球，被感染的話會變成蘑菇人，但不是《孖寶兄弟》那種可愛蘑菇，而是會咬人食人的凶殘怪物，而擁有免疫力的女主角Ellie就成為人類的最後希望。新一集故事發生在數年後，小女孩Ellie已經長大成人，原本平靜的生活被某宗突發事件打破，女主角遂踏上征途，展開復仇之路。

場景變化甚豐

今集故事移師至西雅圖進行，開發商Naughty Dog的副總裁兼本作遊戲總監Neil Druckmann表明，此作是他們野心最大、規模也最大的次世代作品，場景包括草原、河流、小鎮、廢墟、醫院、水族館、興建中的高樓大廈等，玩家又會體驗到天睛、落雪、大雨天、雷電交加等天氣變化，在新繪圖引擎下全部逼真呈現，讓小記不時停下來欣賞風景而忘了推進遊戲，予人極大的沉浸感覺。

提示照顧「路癡」

場景夠大，同樣夠細緻，沿途可看到雜草叢生、屍橫遍野，末世感超強，而大部分場景都可穿越其中殺敵或尋找道具，有些更加入解謎元素需要推動某些物件才能通過，所以遊戲即使以「一本道」方式呈現，玩時仍要花不少時間在摸索上。而為照顧一眾「路癡」，當待在同一場景太長時間系統會彈出「提示」按鈕，這時按「L3」 就可獲得通關資訊。另外，閃躺、拾取都有提示，玩家可進入設定選擇提示出現的頻密程度，追求挑戰性的話絕對應該關掉，那麼遊戲將更刺激好玩！

敵人更添人性

《The Last of Us》系列跟其他喪屍遊戲的最大不同，是除了殺怪物，還有大量人類敵人出現，而且今集武裝分子更多，當中佔戲最重的反政府組織WLF就是其中之一。雖然今集敵人偶有「撞樣」，但全部有名有姓，細心看更看到表情變化，也可從對白知道並非全是窮凶極惡。在「人」的形象強化下，殺敵就不時挑戰玩家的道德感，要「無雙式」全滅敵人，還是只殺一兩個留其他人活口呢？最有趣是有些時候完全不殺一人也可通關，當然這方面就考驗玩家的潛行功力了。

殺敵千變萬化

提到潛行，就不得不提今集變化萬千的殺敵方法。遊戲設有非常簡單、簡單、普通、困難、生環者5個難度，無論任何難度，若潛行成功都能一刀封喉(怪物例外)，所以即使生環者難度超變態，只要夠耐性，也能在彈盡糧絕下以彈簧刀殺人(今集彈簧刀是長駐武器，並非消耗品)。潛行以外，也可擲磚或啤酒樽引開敵人，或直接擲向他們令對方硬直再施以重擊。此外，敵人在看見屍體或遇襲時會呼叫同伴，也懂得開門、爬梯甚至包抄玩家，部分更會拖着警犬循氣味追蹤，若不想被圍攻就要挑選落手時間及地點，也要不時轉換地點以逃避追捕。

怪物方面，上集懂得群體攻擊的「追逐者」、沒有視力但聽力超強的「循聲者」，今集將繼續纏繞玩家，另外又有超大隻、臨死前會發出一擊必殺巨大膿疱的「巨無霸」。牠們絕不部分都極為耐打，縱然旅途中會拾到霰彈槍、十字弓、火槍、汽油彈、地雷或大刀等長短火武器，建議遇到人類還是省點子彈，待遇到怪物級Boss時才使用。當人類敵人與怪物共時出現，更不妨想想辦法令雙方「鬼打鬼」，看着他們互相廝殺也是樂趣之一。

善用迴避功能

相對起上集男主角Joel的孔武有力，Ellie力量上雖然較「弱雞」，但就更為靈巧，而今集更加入「L1」迴避功能，遇着近身戰尤其好用。透過技能樹，玩家可提升Ellie的生命值、開槍穩定度、潛行速度、武器開發能力等； 而「升呢」系統相對其他喪屍類遊戲簡單，美中不足是花掉技能點後不能重設，所以先強化那一項目就要按玩法自訂了。

總結：故事一流 結局迴盪不去

跟上集不同，今集既無多人對戰模式，開發方也暫時沒有加入DLC的打算，Neil Druckmann坦言希望玩家集中於故事上，那豈非不夠耐玩？答案是否定的，以小記為例就花了一星期才爆機，而由於故事不時出現插序、倒序等情節，第一次玩初期會有點混亂，待重玩就有新的體會，也更明白角色間的心理變化及行事動機。另外，上集以「愛」為主題，今集主題是「恨」，故事中沒有人或事是絕對正義或邪惡，小記就不時質疑Ellie的做法是否合乎人性，而結局更在腦海中迴盪不去，再加上重口味情節，可以預期遊戲推出後會反應兩極。Naughty Dog不為滿足大眾而推出一款平庸之作，反而在上集成功後再尋求突破，正正是他們可愛之處。最後用四個字簡評此作：「非玩不可」！