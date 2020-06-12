胡蓓蔚飛上海！單立文被批有小三

藝人單立文（豹哥）到將軍澳電視城，為遊戲節目《Do姐有問題》第四輯撐場，甫受訪講到他的老婆胡蓓蔚於疫情下仍飛上海探親，他聞言即大呻：「我好慘呀！開完工就要去買餸、煮飯、洗碗，做晒先瞓得！」問到可會擔心老婆在機上安全？他先正經說：「唔到我擔心，佢都咁大個人，依家喺酒店隔離。」然後抵死講笑：「反而係擔心自己，我覺得呢排變得開朗又活潑。（有每日同老婆聯絡？）佢係我老婆，如果唔係每日一Call都幾大件事。」

問到是否豹嫂雙親身體出現情況，才趕返上海？豹哥指因外父有心臟問題：「佢有心房顫動，心跳會唔正常，有時一跳跳幾百吓，對老人家都辛苦，所以豹嫂陪爸爸睇醫生，因為疫情佢都有半年冇返去，外地對疫情檢驗係有殺錯冇放過，都唔會太擔心。」

之後豹哥突然爆料，笑指之前曾被玄學家批，若然2019年冇BB，2020年就會出現「小三」：「就係驚喺呢段時間呀，哈哈！搞到我晚晚都瞓唔好。（你收工係咪即刻返屋企呀？定周圍去？）嘩！呢啲私人嘢唔答啦，哈哈！（鎖自己喺屋企？）要發生嘅話點鎖呀？可能我倒垃圾，見到個垃圾婆呢！」不過，他謂豹嫂為防止「小三」出現，想了一個破解方法：「佢契咗個契仔呀！佢覺得搞點咗。」

講到他日前被拍得跟豹嫂、黃智雯及其同居男友詹文天（Anthony）一齊食飯，但離開後智雯跟男友疑似開火，豹哥說：「佢哋冇吵大鑊，冇事！（催佢哋快啲結婚？）有催過，但見佢哋相處得咁愉快都OK。」