﻿【美女饕廚】舒適環境歎泰國

今次介紹位於上還一間酒店內的餐廳，擁有室內和室外花園，一室以木色做主題，環境優美舒適，是與家人和朋友聚在一起享用正宗美味佳餚的理想地方。

主廚擅長炮製洋溢泰國豐富文化底蘊的美食，肯先是泰式生蝦，新鮮的生蝦配上特製超辣醬汁，味道偏辣，蝦肉爽口彈牙，配上生蒜頭和生苦瓜一起吃，同一時間品嘗到甜酸苦辣，互相平衡，將其菜式提升到另一境界，食得非常過癮，喜歡辣但又吃不到辣的我，對它愛又恨呢！

之後是冬蔭功湯，味道非常濃郁，材料及分量都好充足，每啖都有陣陣菇菌的香甜味，不會過鹹，酸酸甜甜十分醒胃。

接着是我最愛的蘇梅火辣蟹，亦是餐廳的招牌菜，蟹肉非常新鮮肥美，肉質結實而且帶膏，大廚先將蟹酥炸以封鎖肉汁，再用新鮮胡椒、蒜片、指天椒和青紅椒來炒，嘗一口，胡椒香由舌尖延伸至整個味蕾，加上豐腴的肉蟹，鮮甜味在口中徘徊，非常惹味。然來是一碟配上香濃咖喱醬炒的蟹肉，用了很多泰式香料；香茅、金不換等等，味道層次豐富，蟹肉鮮嫩，真不得了啊！至食泰菜必點的炒通菜，陣陣蝦醬味，通菜亦炒得夠爽身、夠鑊氣，好味！

最後是甜品拼盤，有我最愛的杧果糯米飯，杧果當做，甜如蜜糖，零酸度，配上熱辣辣煙煙韌韌的糯米飯和椰漿，好滿足啊！

饕廚貼士：自家製生蝦

先準備一盆放入很多冰粒的冰水，將洗淨的鮮蝦浸入冰水中約8分鐘。這樣有助蝦殼離殼，之後更容易剝殼。然後將生蝦沿肚開邊，挑走蝦腸，放入冰櫃10分鐘至蝦肉完全冰透，再放回雪櫃備用，吃的時候蝦肉就會非常爽口彈牙。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）