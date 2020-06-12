「先有後婚」一樣幸福！陳茵媺三年抱三最巴閉

藝人張致恒（Steven）今日宣布細仔張天牧出世，短短兩年已極速成家立室生咗兩個仔！其實圈中有唔少藝人好似佢咁「先有後婚」，同樣唔只生一件！

Steven上年7月驚爆婚訊兼已做老竇，當時大仔天寶更已經3個月大！不過隨後爆出桃色風波，令佢形象一落千丈，不過佢並冇逃避，獨力承擔責任，洗心革面改過自新。身為一家經濟之柱嘅佢，做埋兼職經紀一力承擔養起成頭家！

吳若希

2016年只有24歲嘅佢高調宣布與澳門闊少Alex（何兆鴻）拍拖，同年11月再宣布有喜，做未婚媽媽！2017年4月佢誕下囡囡「淼淼」，同年10月先簽字結婚！而吳若希多次因為女兒外貌受批評，同網民隔空開火，盡顯烈女本色！婚後佢未有經常喺人前晒恩愛，反而成日公開數老公，搞到不時傳婚變，不過行動就係最好嘅證明，最近吳若希承認再懷孕，仲成功湊夠好字！雖然Alex明知老婆難頂野蠻，但似乎唔介意仲好受落，果然係愈難愈愛呀！

鍾嘉欣

當時貴為無綫花旦嘅佢，2016年2月突然傳出秘婚，其後佢公布喜訊，透露於2015年底已與年長13歲嘅脊醫Jeremy結婚。16年2月尾補擺喜酒時佢就默認有喜，同年8月誕下愛女Kelly。雖然兩人相差10幾年，但兩人就證明咗年齡不是問題，2018年3月嘉欣再宣布懷有第二胎，囝囝喺9月出世！

陳茵媺

2010年同陳豪因拍攝劇集《心戰》擦出愛火，兩人喺2013年喺巴黎拉埋天窗，陳豪當時就默認奉子成婚，同年12月大仔梓燁出世！婚後專心相夫教子嘅茵媺同老公密密「做」，三年抱三，育有兩子一女，一家五口相當幸福。雖然已經有三個細路，但呢兩公婆日日都好似停留喺拍拖階段咁Sweet，不時喺社交網大晒閃光彈，真係令人羨慕呀！