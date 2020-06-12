留家避疫食肥咗！蘇皓兒晒腿狂喪引仔望

藝人蘇皓兒（Chloe）屬前女子組合As One成員，曾到韓國受訓的她，因拍攝檸檬茶廣告而被封為「翻版周慧敏」。最近Chloe在新劇《那些我愛過的人》中，與林文龍飾演父女，首次在無綫亮相，讓人耳目一新。

疫情下大家被迫留在家中養尊處優，難免增磅，身材高挑纖瘦的「長腿女神」Chloe也逃不過「危機」。日前趁完成工作後到觀塘海濱跑步Keep Fit，一身運動Look背心短褲，相當煞食。經過一輪壓腿、拉筋熱身運動後，她沿着海濱來回輕鬆慢跑。Chloe樣貌標致外，更擁有一對煞食長腿，穿上運動短褲盡展所「長」，除了吸引在跑步的猛男目光，連坐在休息的伯伯也行注目禮，長腿相當吸睛。

熱愛打籃球的Chloe接受東網訪問，坦言過去數月因疫情球場關閉，未能打籃球下增磅， 肥得面圓圓，被朋友取笑是「小白豬」，於是的起心肝減磅，她說：「試過去到人生嘅巔峰50kg，經過一排做Gym、踩健身單車，最重要係戒咗食消夜，依家仲差少少就回復返正常嘅46kg。」原來Chloe是「薯片控」，疫情期間幾乎每日一包薯片，為減磅也只好忍口，他笑說：「薯片就真係戒唔到，只能夠盡量食少啲，好想食嘅時候先開一包嚟食。」