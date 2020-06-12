【獨家斷正】馬國明潛入紅磡香閨　秘撻湯洛雯

鑽石筍盤馬國明唔再悲情，終於有拖拍！現年46歲的他自與黃心穎分手後感情生活一直備受關注，原來他唔聲唔聲，秘撻無綫上位小花兼心穎閨蜜湯洛雯兩個月，馬國明更直上女方香閨，當場斷正！

今午三時半，靚湯駕車返回位於紅磡寓所，5分鐘後，馬國明駕其座駕現身女方香閨，並把車泊到訪客的時鐘車位。兩人在寓所相聚4小時，直至晚上7時45分，兩人一齊步出寓所大堂，他們頭戴鴨舌帽及身穿深色長袖上衣，打扮襯到絕。

兩人徒步到附近商場內的一間售賣電話零件的小店，雖然全程沒有拖手，但肩並肩而行，且步伐一致，默契十足，問到兩人是否拍拖﹖戀情開始多久﹖是否見家長等等，他們均沒有回答，靚湯見到記者時一度合十雙手。兩人在店內逗留了數分鐘便離開，離開時記者再度提問時，馬國明終開腔說：「唔講住，等有合適場合會再交代。」表現友善，他們其後步行回靚湯寓所，臨入閘前馬國明還親切地向記者揮手拜拜。

馬國明與靚湯曾於2016年合作劇集《心理追兇Mind Hunter》，靚湯飾演馬國明已死去的女友，劇中二人更不乏咀嘴場口，咀出愛火。後來兩人因心穎的關係而逐漸熟落，因馬國明不時會參加心穎與好姊妹的聚會，去年心穎生日的校服派對也是由靚湯一手安排。其後雖然馬國明與心穎分手，但靚湯與馬國明仍然保持聯絡。

最近數月，兩人同時在電視城開工，經常會相約食飯，感情愈來愈好漸生情愫，開始交往。其實初時兩人因心穎的關係，有感身份尷尬而對發展戀情有所考量，但經過相處後雙方發現性格很夾，馬國明認為難得遇到合適對象，加上跟心穎已成過去，決定放下包袱與靚湯發展。而日前馬國明開啟社交帳戶時，第一位follow的異性就是靚湯的妹妹湯樂瑤，相信當時他想第一時間follow女友，但卻手快快撳錯隔籬，可見兩人關係非比尋常。