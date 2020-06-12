大團圓結局！李敏鎬金高恩穿梭平行時空甜蜜約會

退伍一年的韓國「長腿Oppa」李敏鎬與女星金高恩主演的SBS韓劇《The King：永遠的君主》，講述飾演大韓帝國皇帝李袞的李敏鎬，穿越平行世界，與身在大韓民國的刑警鄭太乙金高恩相戀。

劇集今晚大結局，金高恩飾演的鄭太乙跟着大奸角李廷鎮，穿越回到1994年對方謀反殺死李敏鎬的父王當晚，金高恩對李廷鎮說：「我會等李袞（李敏鎬飾）在過去阻攔你，假如他失敗，就由我來攔住你。」但李廷鎮就說：「假如姪子（李敏鎬）將世界扭轉，你所有關於李袞的記憶便會消失，你要怎麼辦？」而李敏鎬飾演的李袞成功在過去的叢林處決殺死父王的李廷鎮，而金高恩則用槍射向李廷鎮令他倒下，而次元之門亦隨着消失，金高恩便傷心地說：「終於成功了，現在無法再回去了。」

金高恩回到2020年的大韓民國後，一直等待李敏鎬回來找自己，並在街上見到與李敏鎬長得一模一樣的人，但身上卻掛住「李智勛」的名牌，而此時李敏鎬飾演的李袞在無數個平行世界尋找金高恩，見到多個金高恩長得一模一樣的人，最後終於回到大韓民國重遇金高恩，金高恩見到便立即爆喊說：「你真的來了？怎麼現在才來？」當李敏鎬問金高恩為何還記得自己，金高恩便答：「這個就省略吧，我也經歷了很多事。」之後便主動親吻李敏鎬，二人又互相說「我愛你」，場面浪漫。

兩人雖然活在平行時空，但每個周末都會相約到不同的平行時空約會，而二人最後拖住手在平行時空旅行，並向對方說：「在我活着的時間，雖然不知道前面會有哪扇門打開，而一起的時間可能有時會很悲傷，但希望我愛的人，都不會感到疲憊。」而二人捉緊的雙手變成了老人的手，似乎是代表二人將陪伴對方直到終老，上演大團圓結局。