拍劇賺雪卵優惠　連詩雅母愛氾濫：渴望生仔

藝人連詩雅快將入行十周年，首套主演兼唱主題曲的無綫劇集《那些我愛過的人》近日出街，相信是給自己一份最有紀念性的禮物。拍過不少電影的連詩雅覺得拍劇時間長，投入感較電影大：「幾有趣又幾恐怖，嗰排好似變咗第二個人，同事都覺得我有啲唔同咗，有少少失去咗連詩雅，好變咗角色方書文（劇中角色）。」

連詩雅在劇中扮演婦科聖手，長智識之餘更提醒為將來打算，直言恨生仔的她考慮雪卵：「我唔渴望結婚，但渴望生仔，真係好想有自己嘅小朋友。我母愛係幾氾濫嘅，但係都會結咗婚之後生小朋友，依家科技咁先進，我都仲係三十頭，仲有時間。」

拍劇造就連詩雅公私兩便，雪卵更有折扣優惠，她笑說：「我都有考慮雪卵，拍劇時有個婦科醫生仲話有折添，但係令我卻步，因為怕做手術會痛，同埋個樣會腫，影響工作。」

連詩雅被指最近與陳家樂傳撻着，問他會否是結婚生仔的理想對象？連詩雅笑說：「唔知喎，細個都相信有白馬王子，但人愈大，愈唔相信有理想對象，好多嘢都係機緣巧合，感情係冇得計劃。」

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