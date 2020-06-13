難忘與梁朝偉處女作　陳少霞有女萬事足

陳少霞講起同梁朝偉去大澳拍戲時好開心，遲啲會同老公（右下小圖）去大澳興祝結婚4周年。

藝人陳少霞晚上現身新城電台接受倪詩蓓訪問，她會分享以前拍戲的趣事、家庭及生活點滴，原來今次是二人首次見面，惺惺相惜。倪詩蓓說：「好羨慕佢曾經同哥哥（張國榮）拍拖，佢真係好有氣質，係會令人想望多幾眼。」

談及最深刻的拍攝趣事，是1992年的《哥哥的情人》，這是陳少霞第一套電影：「都就快入行30年，好驚！呢套電視係同梁朝偉去大澳拍，當時我皮膚太白、曬極都唔黑，要搽黑個人，點知化完妝，玩開嗰隻狗仔唔認得我，仲吠我，覺得好好笑。」

陳少霞的女兒才11個月大，她大讚好乖、易湊，不過囡囡出牙仔：「成日當咗我係牙膠咁咬，佢邊度都咬，咬到我受傷好痛，有時佢都忟到打自己個頭。」囡囡仲好鍾意講嘢，5個月大就已經叫「爸爸」，令她呷醋。

不過有女萬事足，唔介意犧牲去街時間湊女：「為咗佢推咗好多姊妹茶聚，一星期淨係出半日街，佢一唔見我就會喊。（會復出拍戲？）有人搵先啦。」父親節將至，加上適逢囡囡生日兼結婚4周年大日子，她透露會重返首次拍戲的大澳紀念一下，住酒店玩足三日兩夜。