東方日報C1：馬國明暗撻湯洛雯送上門斷正

馬國明終於得救！去年慘遭黃心穎背叛的無綫視帝馬國明，飽受一年「男人最痛」後終於大翻身，跟「靚湯」湯洛雯秘密拍拖兩個月！昨日本報直擊他直闖「雯居」，由天光陪到天黑陪足四粒鐘，獲靚湯「滋潤」後重拾雄風，見當場被捕獲時立即Man爆護花，默認戀情！

去年經歷「男人最痛」、跟女友黃心穎分手後，馬國明感情生活一直備受關注，不少人替他不值之餘，希望他能早日搵得好女友。早前，有傳與契妹唐詩詠拍拖兼「搞出人命」，馬國明竟罕有勞氣回應，原來當時已心有所屬，對象恰巧是心穎好姊妹靚湯！兩人因心穎的關係而熟落，馬國明跟心穎拍拖後不時參加女友與好姊妹的聚會，去年心穎生日的校服派對正是由靚湯一手安排。回復單身的馬國明與靚湯仍保持聯絡，當時失戀的他鬱鬱寡歡，對方經常送上安慰，漸漸被其開朗性格所吸引，兩人更愈走愈近！

據知，兩人最近數月同時在電視城開工，經常會相約食飯，感情愈來愈好並漸生情愫，兩個月前更正式成為情侶！熱戀下自然掛念對方，馬國明昨日被本報直擊上女方香閨談心。

談心4粒鐘 Man爆護花

昨午3時半，靚湯駕車返回位於紅磡的寓所，五分鐘後見馬國明的座駕現身，並把車泊到時鐘訪客車位。兩人在「雯居」相聚四小時，直至晚上7時45分才雙雙步出寓所大堂。他倆頭戴鴨舌帽及身穿深色長袖上衣，打扮襯到絕，並徒步到附近商場內一間售賣電話零件的小店，雖全程沒有拖手並肩而行，但步伐一致默契十足。問到兩人是否拍拖、戀情開始多久及是否已見家長等等問題，兩人均沒有回答，靚湯見到記者追訪時一度合十雙手。店內逗留約數分鐘，期間靚湯問馬國明問題，兩人頭貼頭蜜蜜傾，之後一同離開。記者再度提問是否拍拖？獲靚湯愛情滋潤的馬國明「重拾雄風」，Man爆護花並開腔：「唔講住，等有合適場合會再交代。」其後齊齊步行回靚湯寓所，馬國明臨入閘前仍親切地向記者揮手拜拜。

開社交帳戶 Follow錯細妹

馬國明與靚湯於2016年合作劇集《心理追兇Mind Hunter》結緣，靚湯飾演馬國明的已故女友，劇中更不乏咀嘴場面。據知，兩人初時因心穎的關係，有感身份尷尬而對發展戀情有所顧慮，但經過相處後發現雙方性格很夾，馬國明認為難得遇到合適對象，加上有感跟心穎已成過去，決定放下包袱與靚湯發展。日前，馬國明開啟社交帳戶時，第一位Follow的異性就是靚湯的妹妹湯樂瑤，相信當時他想第一時間Follow女友，卻手快快撳錯隔籬，可見兩人關係非比尋常。

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