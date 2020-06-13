預測：下周大市，價位或具上調空間。

白羊：財運及事業運轉佳，議價力較強，求職、轉職或謀事等將較利好，宜積極行事。

金牛：人氣較佳，雖職場人事壓力或會較頻，但合作及人際關係及溝通等情況將較和順。

雙子：工作壓力或較沉重，體能稍遜，但精神狀態較佳，鬥志較強，有助應付大小事務。

巨蟹：社交及戀愛運轉佳，人事及感情生活將較和順，單身朋友宜爭取曝光，多會友。

獅子：事業運較佳，財運略為不穩，求職、轉職或謀事等機遇或較充裕，宜積極行事。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進展將較平穩，需注意文書、傳訊等工序，進度更佳。

天秤：情緒及家庭運回穩，社交運回升，不論公私，人際關係及溝通情況將較愜意平穩。

天蠍：精神及戀愛運轉佳，與伴侶的感情及相處情況將較甜蜜和順，宜多約會、多談情。

人馬：體能回穩，社交及工作運稍佳，出勤、公幹等合作及人際關係較佳，助維持進度。

山羊：人緣及桃花運轉佳，親子及感情關係較為平穩，身邊人較能體諒，宜多作交流。

水瓶：情緒及精神稍佳，家庭運回穩，利增進情誼及溝通基礎，宜多交談以加強默契。

雙魚：人氣、辭令及溝通力稍佳，人際關係將較和諧平穩，但仍需多予耐性，用心聆聽