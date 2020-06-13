新冠確診數字再上高峰　《神奇女俠》改期再戰

洛杉磯公共衛生署前日宣布當地的單日確診人數多達1,857人，創下單日最高新紀錄。雖然影視製作昨日開始復拍，但主要城市的戲院仍要繼續關閉！由於疫情仍未有明朗的跡象，華納兄弟電影公司宣布多部矚目大片的映期有變，其中DC超級英雄片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）和基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）的大製作《TENET天能》（Tenet）都要押後上映！

《神》的映期三度有變，原本映期為去年11月，但電影公司為了更有利的暑假檔期而決定折後至今年6月上映，但因疫情爆發而押後至8月14日上映，而今日華納就宣布影片再押後至10月2日上映。「神奇女俠」Gal Gadot亦有於社交網宣布影片押後的消息並指部戲值得等待。

而耗資2億美元拍攝的《TENET天能》亦原本有機會於7月17日上映，但最終都要押後兩周至7月31日上映。雖然《TENET》未咁快有得睇住，不過華納兄弟方面就宣布將洛倫的前作《潛行凶間》（Inception）將於7月中在戲院重映慶祝影片上映10周年紀念。暫時未知迪士尼的《花木蘭》（Mulan）會否如期7月24日上映。

所謂牽一髮動全身，今年的映期因疫情而改動之外，華納兄弟來年的多部大片亦要押後上映，其中奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網絡4》（Matrix 4）將由原定來年5月21日的映期押後一年至2022年4月1日上映！不過另一大作「哥斯拉大戰金剛」《Godzilla Vs. Kong》就會由原定2022年感恩節檔期提前一年至來年5月21日上映。