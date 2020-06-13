夜場態度差　渡部建累女拍檔眼濕濕被鬧蠢材

日本女模佐佐木希的47歲諧星老公渡部建，驚爆殘廁偷歡及背連環喪嗒AV女優及圈外素人等醜聞後，繼續停工龜縮，連累身邊人要代他道歉。繼老婆佐佐木希與諧星拍檔兒嶋一哉昨日相繼謝罪後，與渡部一同主持直播節目《王樣的Brunch》的女模佐藤栞里，今早交代渡部今後將缺席節目後，忍不住聲音顫抖眼濕濕，要同場拍檔為她打氣。而四眼諧星藤森慎吾則隔空大鬧渡部：「喂！你怎樣可以讓栞里露出傷心表情，你這個蠢材！」尊尼組合V6成員井之原快彥傳有望接棒代渡部擔任《王樣的Brunch》的新主持。

另一方面，有雜誌指佐佐木希曾於電話與小三對質，怒吼對方搶人老公，又揚言不排除會提告。知情者透露她現時仍深愛丈夫，但對渡部瞹眛態度感到不信任，兩人現時仍同住，鄰居透露佐佐木的家人有上門探望及支持她。

此外，有報章再爆渡部臭史，指他與佐佐木希拍拖時已愛留連夜店溝女，婚後每當有人提到其妻是佐佐木希時他即感到不滿。他幾杯到肚後對女性態度更變得傲慢惡劣，大講有味笑話性騷擾陪酒女郎外，稍有不順心便發惡呼喝對方「去死」。