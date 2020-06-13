去甲醛神器　Dyson夏日新「涼」品

憑無扇葉風扇「起朵」的Dyson，近年愈玩愈多花樣，適逢天氣漸熱，遂在港推出全新Pure Cool Cryptomic二合一空氣清新機，不但可吹送涼風，仲具備空氣淨化功能，一次滿足用戶兩個願望。

顧名思義，新機實際上是去年Pure Hot + Cool Cryptomic的變種版，雖然抽走了暖風功能，但由於毋須顧慮到發熱線走線問題，因此可出得更輕更大部，送風面積自然亦更廣。實際高度為1,054mm，重量減至4.96kg，同時最大風力增加至361 L/s。實測開至最大10級風力，並開啟350°擺動角度，不消一會兒整個房間便涼起來，而且吹出來的風自然寧靜，有點像微風吹拂，跟吹出來刮肉的有扇葉風扇完全是兩回事。

比起涼風功能，此機重點在Cryptomic技術，能夠偵測、捕捉、淨化並消除室內的空氣污染物，當中360°玻璃HEPA濾網可捕捉小至PM0.1的潛在有害污染物如細菌、病毒；活性碳濾網可去除有害氣體如二氧化氮、苯及其他揮發性有機化合物（VOCs）；而結構與錳鉀礦相同的催化塗層，則能夠捕捉甲醛分子，並分解為水氣及二氧化碳。由於甲醛可從家具及建築材料持續排放達15年，因此把此機放在家就能持續消滅甲醛，為家人健康提供多一重保障。

當然精明的香港人第一時間想起「錢」，這方面新機的HEPA濾網壽命長達4,000小時，即使更換也只是$450，而淨化甲醛的催化塗層更是永久不用替換，大大節省替換成本。至於主機則賣$6,000左右，Haters一定話獨立買其他風扇及空氣清空氣會划算得多，但名牌加持加上「生活品味」四個字，貴一點也是值得的。