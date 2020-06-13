劉亞仁下集登場　UEE公開回應厭食症傳聞

韓團After School出身的女星UEE曾憑住高挑身材及比例極佳的長腿而獲得「國民蜜腿」的稱號，但她近年愈來愈瘦，令人擔心她是否患上厭食症或健康出現問題，昨日她亮相MBC節目《我獨自生活》，公開獨居生活，並解釋自己決心減肥的原因。

UEE在節目上指After School時期隊友身材都很瘦和修長，雖然自己也有「國民蜜腿」的稱號，但她亦受到惡評困擾：「當時我剛出道不久，所以因為惡評而受到很大壓力，我們在宣傳《BANG》的時候要穿露臍裝，當時不少人說『UEE有肚腩』，令當時年紀還小的我受到很大傷害，哭得很厲害。」

UEE又回應其後她拍劇時愈來愈瘦而被指患厭食症的傳聞：「當時好多人問我『點解瘦成咁？』、『係唔係有厭食症？』，其實我是因為在劇集中演患病的角色才靠捱餓減磅，8年來我每日都只食一餐。」UEE亦在節目中以素顏示人，並公開她練習鋼管舞的過程，展現健康魅力，獲一眾主持讚她的舞藝沒有退步。

另外，節目昨晚預告劉亞仁將在下集登場，預告中，劉亞仁首度公開他的大屋，屋內擺設十分時尚和整潔，而劉亞仁早上起床後便錫錫愛貓及在雨中散步，十分寫意。