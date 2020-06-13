點都唔過電！馬國明飲靚湯　網民：唐詩詠點算

娛圈筍盤馬國明撻着表面上「大纜都扯唔埋」嘅女神湯洛雯（靚湯），呢個時候唔只令人想起其舊愛黃心穎，更令網民諗起佢「契妹」唐詩詠，又問「唐詩詠點算」！

馬國明同有「絕世好女友」之稱嘅詩詠傳足多年緋聞，但一直以兄妹相稱！喺馬國明同心穎分手後，唔少網民都集氣希望兩人拍拖，喺2月疫情較嚴重期間更被爆連日密會，大家都以為「兄妹情」升溫，原來只係一場空。而喺3月時，詩詠突然被指懷下「明種」大肚，馬國明更被誣衊係第三者，令一向低調嘅男方嬲到忍唔住出聲！去到5月，兩人又傳出閃婚，估唔到原來馬國明已經心有所屬鍾意飲「靚湯」，同詩詠真係只有「純友誼」！

喺「明湯戀」爆出後，有網民去到詩詠Instagram留言希望佢搵到幸福，又話「詩詠😂你冇喇，本身馬國明很喜歡你，靚湯同你一樣又係金牛座....唔珍惜冇喇...」、「馬國明跟湯洛雯在一起了，你只能跟我在一起了！」而詩詠今朝一早就講佛偈，上載一張寫了「成佛，自己是自己最大的敵人，也是自己最大的守護者，讓自己的心真正覺悟，就是成佛。」嘅圖文，之後就同陳展鵬及王君馨開工拍《超能使者》，笑晒口咁心情唔錯！