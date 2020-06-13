經典鏡款　潮「藍」現身

雖然美國人氣眼鏡品牌DITA每季都有不少出色新鏡架登場，但相信不少眼鏡迷對於品牌早年所推出的UNION（Wellington Frame）及UNITED（Boston Frame）兩款經典鏡架設計一直念念不忘。DITA團隊於去年亦特別推出採用黑魂配色的別注系列回應市場需要。當藍調設計早已於潮流界橫行成為「New Black」之時，色彩權威PANTONE亦咁啱將Classic Blue定為Color of the Year 2020，由此可見「人一藍，麻甩佬都變潮男」絕對係有迹可尋。

採用威靈頓型的UNION於2014年首次登場，其設計靈感就是源自洛杉磯聯合車站獨特的裝飾藝術（Art Deco）建築風格，將DITA簽名鑽石壓紋細節刻印於鏡橋、鏡鉸、鼻墊及鏡臂，藉此呼應洛杉磯聯合車站候車室地板上的菱格圖案。其後緊接於2015年推出的UNITED，設計風格保留前者60s復古風格，但就換上波士頓型鏡框，一推出就火速成為潮人新歡。

今回DITA再度為UNION及UNITED兩款人氣鏡架於中港台地區推出限定系列，鏡圈全部換上海軍藍色設計，再襯上銀色或12K鍍金的鈦金屬配件，系列均由日本眼鏡職人耗時8個月施以300多個工序去完成，每款每色限量推出300副，換句話加埋先得1,200副，但講緊係供應畀成個大中華地區的眼鏡迷，點夠分？