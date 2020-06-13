金秀賢識照顧人　獲徐睿知大讚「最好的拍檔」

去年7月退伍的韓國男神金秀賢與女星徐睿知主演的tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》將於本月20日開播，二人早前接受亞洲媒體聯訪，分享今次拍攝新劇的感受。

金秀賢受訪時直言一開始拍攝時，和徐睿知感到有點尷尬及困難，接着笑言：「鋼太（金秀賢飾）和文英（徐睿知飾）不可能不對戲的，所以經常走在一起，入戲後好很多了！」金秀賢又發揮搞笑本能，立即提高聲浪問徐睿知：「現在應該沒有不便……了吧？」徐睿知也甜笑微微點頭回應。徐睿知則十分感謝金秀賢由一開始便很包容和照顧她，所以拍攝得十分開心，更大讚對方是「最好的拍檔」。

金秀賢在劇中飾演精神病院的男看護，要獨自照顧患有自閉症的哥哥，卻被飾演成人童話作家的徐睿知一眼看穿他是「偽善者」，並發展互相治愈的故事，二人坦言看畢劇本後的第一反應是覺得十分心痛，金秀賢更指因為那份傷心的感覺，令他有欲望去接拍這部劇集：「一直在想到底可以如何把這份傷心的感覺表現出來，所以很想挑戰，在演出的過程當中，也想讓大家看到金秀賢和角色會有怎樣的變化。」

徐睿知則表示剛開始看到劇本時覺得很有趣，直言從未在韓劇見過像文英這麼有魅力的女角色，她飾演的角色高文英是一個自私、欠同理心的成人童話作家，在刺傷別人的同時也會令自己受傷，令她在看劇本的時候感到心痛，同時也勾起了自己的回憶，想起以前做過的一些行為及說過的話，而她表示自己也被今次的角色治愈，可算是透過「別人」更了解自己。

《雖》劇是金秀賢退伍後的回歸作，備受全球劇迷期待，他也坦言十分緊張：「在當兵的時候很想拍劇，對拍戲十分渴望，所以十分幸運在退伍後能遇上這部作品。」已有一段時間沒有過足戲癮的他有望自己可以在這部作品有不錯的表現，讓觀眾有共鳴，而他又坦言在退伍後心態上反而覺得更自在：「相信從以前開始喜歡他的朋友們，一眼就可以看出那個分別。」