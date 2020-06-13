【戲如人生】馬國明羅天宇の前世今生

城中筍盤馬國明愛上湯洛雯（靚湯），獲全港送祝福齊歡唱，狂賀男神女神覓得真愛，差啲想食埋BBQ跳起Yeah！不過唔講唔知，原來馬國明同湯洛雯舊愛羅天宇係「前世今生」，點解咁講？全因上星期先大結局嘅《降魔的2.0》中，咁啱劇情就係馬國明所飾演嘅「馬季」被「海魔」譚凱琪認定係「天宇」羅天宇轉世，真係似足現實中馬國明成為羅天宇之後成功飲到靚湯的人！

《降魔的2.0》中，馬國明飾演嘅「馬季」知道的士熟客譚凱琪真正身份是「海魔」，她在馬季面前露出海魔的真面目，直指自己在七百年前有一位宿敵「天宇」，但天宇在跟海魔約決鬥前一天被貪婪的村民殺死，令海魔苦等七百年，原來馬季正是天宇的轉世！劇中馬國明成羅天宇轉世，前世今生註定糾纏不清，點知現實中一樣咁「劇情峰迴路轉」…

事關今日馬國明公開確認湯洛雯女友身份，但二人早在2016年合作劇集《心理追兇Mind Hunter》結緣，靚湯飾演馬國明的已故女友，劇中更不乏咀嘴場面。不過當時馬國明有女友黃心穎，湯洛雯亦同羅天宇拍拖，最後湯洛雯與羅天宇於2018年宣布分手，依家身邊人變為馬國明，仲已經見埋家長，真係似足《降》咁……有緣呀。