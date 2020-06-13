美食婷：世界氈酒日　齊齊Cheers！

每年6月第二個星期六就係世界氈酒日（World Gin Day），今年踏入第十二個年頭，而今日就係6月第二個星期六，一於等我美食婷同大家介紹一下呢款烈酒喇！

氈酒（Gin），又名杜松子酒、金酒或琴酒，以含糖分的澱分原材料經處理發酵成酒後蒸餾而成，當中又以杜松子（Juniper）為主，期間更會加入草本材料，令成品散發陣陣草本香氣。之所以稱之為Gin，主要係杜松子法文是Genièvre，荷蘭語又與法文相近，叫作Genever。點解提荷蘭？因為有說氈酒發源於荷蘭，於17世紀時被英國攻打，當時英軍見荷蘭軍人進攻前會飲杜松子酒（即氈酒雛形）而非常勇猛，於是照跟，飲完即時情緒高漲，戰後更將呢種烈酒帶回國，經過逾世紀發展，也出現英國自家風格的氈酒，現時市面上人氣氈酒品牌均來自英國，可見此酒幾深得英國人歡心呢！

其實氈酒早在幾世紀之前原是一種藥物，主要配方畀腎、胃及腰背痛等嘅人士服用，及後至流行起嚟，成為一種大眾飲料。如果大家都有去酒吧飲番杯，不難發現氈酒多是用以調混雞尾酒，如較為人熟悉嘅Gin & Tonic、Martini等，當然，如果想淨飲亦可，美食婷我就最鍾意喺夏天加Soda Water同冰嚟飲，消暑又解渴！