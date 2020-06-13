梁潔華設靈　黃日華親撰情信送別愛妻

藝人黃日華太太梁潔華上月底病逝，享年59歲，喪禮於今日在紅磡世界殯儀館舉行，靈堂布置以清雅為主，現場一片白合及繡球花海，橫匾寫上「後生善處」，中央放置梁潔華彩色遺照，前面擺放着黃日華及女兒黃芷晴的花牌，接待處則放有梁潔華生前與愛犬的合照及大戲造型照。黃日華與黃芷晴為梁潔華刊印一本紀念小冊子，黃日華更親撰情書送給愛妻，寫道：「遺憾地未能同您退休後環遊世界；遺憾地未能給您終身幸福、健康；遺憾地未能跟您執子之手、白頭到老，但有幸地娶到您係我一生中做得最成功、最驕傲的事。」

黃日華與芷晴於下午三時半步出靈堂受訪，二人穿上黑色素服，雖然身形略為消減，但精神尚算不錯。黃日華透露準備好太太生前喜歡的服飾，以及大戲服作陪葬品，盡量做到最靚最好為止：「太太生前鍾意扮靚，所以將禮堂布置到好靚，叫住陪佢行最後一程，有美好回憶。」

芷晴則透露有意為媽咪舉行大戲展覽：「媽咪生前有諗過出年表演，我希望幫佢完成，但我功架冇佢咁好，所以都係做統籌同做小禮物，喪禮小神冊子都係我設計，入面有媽咪生前畫作，亦有爸爸同我畀媽咪嘅信。」

談到喪禮儀式，黃日華表示屆時會有半小時誦經，亦會播放一些家庭照。問到是否籌備亡妻喪禮缺少休息？他說：「瞓唔到就在所難免，要一段時間適應，轉變以後嘅生活，以後嘅日子再算。呢排心情影響都減少食肉，主要食齋多。（外母一陣都嚟？）佢未決定，睇佢本身意願。」更指感謝媒體上載他與亡妻以往的工作片段，令他有不少回憶：「時間過得好快，40年。」

而一班圈中好友譚詠麟、曾志偉、許志安、張兆輝、陳百祥、羅家英夫婦等也有送上花牌。