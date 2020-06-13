眼睛與COVID-19感染風險？

佩戴平光眼鏡，減少飛沫接觸到眼睛的說法可以成立，但正確的做法才是關鍵。(互聯網)

最近香港疫情漸趨穩定，開始復課復工，但是大家不能夠掉以輕心，口罩依然要經常戴上，尤其是在公共交通工具上、升降機內等人多擠迫的地方，那麼口罩遮蔽不到的眼睛，又會不會成為病毒入侵的缺口呢？

以往有專家提醒我們可以佩戴框架眼鏡作保護，而沒有近視散光的人士，另可以佩戴平光眼鏡，減少飛沫接觸到眼睛。筆者認同這個保護措施，不過正確的做法才是關鍵。正如佩戴口罩一樣，西方國家的專家亦曾經警告佩戴口罩並不能夠有效預防新型冠狀病毒感染，更甚者如果佩戴不妥當，反而會增加感染風險，因此，他們建議市民如沒有病徵不要佩戴口罩，可惜他們忽略了這個新型冠狀病毒病例中，有不少的比例是患者沒有病徵，但亦有傳播病毒的能力。不過這樣的觀點，正正由我們高質素的香港人推翻了，向世界證實正確地佩戴口罩，有效減低社區傳播！

佩戴眼鏡原理上可以阻隔飛沫，減低眼睛直接接觸飛沫以致感染病毒的風險，當然眼鏡亦需要經常清洗，尤其是去過戶外或人多擠迫的地方；更重要是我們的雙手，因為手指經常接觸眼鏡框，假若眼鏡框或鏡片接觸到帶有病毒的飛沫，其後再經由手指接觸到眼睛，鼻或口部，就有機會受感染了。

雖然目前新型冠病毒肺炎患者眼淚和結膜分泌物中分離出的病毒相對較低，30個案例中僅有1個，但眼睛黏膜亦可成為病毒進入體內的途徑，已有案例顯示新型冠狀病毒可以透過眼結膜進入我們身體，導致感染新型冠狀病毒。所以我們接觸眼鼻或口部之前一定要徹底用梘液洗手，回家後、除口罩前和後都要洗手，另外，不要忘記你的眼鏡或平光眼鏡也應該一齊清洗！

那麼佩戴隱形眼鏡又是否安全？

最新一期《隱形眼鏡與眼前部》《Contact Lens & Anterior Eye》眼科期刊專家指出，目前沒有科學證據顯示相比於佩戴框架眼鏡的人士，佩戴隱形眼鏡會增加佩戴者感染COVID-19的風險 。

正確洗手是關鍵

大家可能都會想到重點在於我們雙手，正確洗手的必要性是不容置疑的。

隱形眼鏡佩戴者要嚴格遵從衞生措施，例如徹底洗淨雙手並跟從正確佩戴及護理隱形眼鏡步驟，當中包括按規定更換鏡片，保持隱形眼鏡盒的衞生情況和避免於身體不適，特別是感冒或出現類似感冒症狀時佩戴隱形眼鏡。

林育安 眼科視光師(Lyon Lam)

畢業於香港理工大學眼科視光學院，擁有眼科視光學(榮譽)理學士，執業超過20年，臨床經驗豐富。Lyon專業、細心、有耐性、善長角膜矯形及兒童近視控制。林育安眼科視光師是「香港護眼」創辦人之一，他熱心公益，同時兼任聖雅各福群會九龍慈惠中心眼科護理部負責人。www.eyecarehk.com

蘇長盛 眼科視光師(Gary So)

畢業於香港理工大學眼科視光學院。擁有眼科視光學(榮譽)理學士、醫療服務管理學碩士學位。他是香港眼科視光師學會、香港角膜矯型學院、香港角膜及隱形眼鏡學會會員。Gary從事眼科視光專業超過18年，臨床經驗豐富。為人細心、專業和有耐性，並致力推廣全面眼睛檢查的重要性。Gary曾任職於眼科醫療機構激光矯視中心的主管經理，蘇長盛駐診於香港護眼（油麻地）中心。www.eyecarehk.com