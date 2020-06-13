廢料再生運動鞋　力撐環保！

對於影響全球生態發展的環保議題，其實地球上任何一位人類都絕對有責任去了解關注，而作為一間大型企業就更加不應該忽視，應該要從品牌自身出發去為環保帶來確實可行的解決方案。Nike Space Hippie系列正是品牌探索可持續發展未來性的新作，採用工廠生產邊角料及消費後的廢料等「生產廢料」作為原材料，將可持續發展的環保理念與顛覆性的前衞設計完美融合。

Nike Space Hippie鞋履系列分別有「01」、「02」、「03」及「04」四個鞋款登場，當中包括：傳統綁帶低筒款、襪套中筒款、採用FastFit綁帶系統的高筒款及女裝跑鞋款，各個鞋款於製作過程涉及的材質約75%~90%為利用再生聚酯纖維製成的「紗線」Space Waste Yarn以及回收Nike ZoomX 泡棉及Crater Foam坑狀泡棉（標準Nike泡棉與 15% Nike Grind橡膠的混合物），雖然系列鞋款實現了極低的碳足迹，但同時設計亦兼顧美學追求及着用時的舒適性。