請老竇擦餐好　有優惠又有驚喜

孭起成頭家的老竇，由朝做到晚，更不時食無定時，作為子女的趁還有一個星期就到的父親節，不妨Book定枱，請老竇擦餐好，聊表心意。坊間有不少度身訂造的節日餐單，而且還有特別安排的活動或小禮物等，讓每一位爸爸都食得盡興。

食新派澳菜兼睇魔術

尖沙咀近海旁一間新派澳洲餐廳，可以邊欣賞維港靚景邊用膳，餐廳由5月21日起推出3道菜父親節晚市套餐，有前菜、主菜和甜品，主菜4選1，包括Kurobuta豬柳配煙熏栗子‧南瓜醬汁、西班牙鯖魚配雅枝竹‧魚湯和煙熏鯡魚魚子醬、意大利水牛芝士雲吞配西蘭花苗‧榛子牛油醬，如果爸爸愛吃肉，可選供兩人享用的澳洲M8和牛後腹肉。餐廳還特別為父親節請來魔術師Lawrence Sullivan和大家互動玩魔術，讓每一位父親都能在輕鬆氣氛下享用大餐。

任食特色點心午宴

唔少長輩都愛在周末假日來個一盅兩件，而中環一古蹟內的高級中菜廳，將於6月20日及21日推出「週末點心午宴」，大家可在2小時內任點任吃點心，而特色點心有羊肚菌水晶餃、麻辣魚柳包、黑蒜燒賣和賽螃蟹鱈魚餃等，每位客人還可獲贈龍蝦小籠包1客。另每位加約HK$300，還可以無限暢飲Veuve Clicquot Champagne。當然，想直接坐喺酒吧摸吓酒杯底談談心都可以，大可移玉步到餐廳旁的酒吧點選限定雞尾酒「The Noble One」呢！

中式盛宴抵至5折

灣仔一間五星級酒店旗下的高級中菜廳及酒吧餐廳，由即日起至6月30日期間推出多種優惠。中菜廳供應「父親節窩心共聚盛宴」，有「翡翠燒汁煎元貝皇」、椒鹽法國鵪鶉腿配胡麻冰菜等招牌菜，最重要是，套餐以半價推出，加上可以用約6折價錢享用翡翠原隻25頭花膠扣鵝掌，非常抵食！酒吧餐廳更推出90分鐘「美食暢享」菜單7折優惠，可以無限量品嘗「趣意頭盤」及一道自選主菜及甜品，慳住荷包大吃特吃，爸爸最高興。

優惠價任飲香檳葡萄酒

中環一間米芝蓮星級中菜廳，逢星期六、日都會推出周末午市任飲優惠，大家可於2小時內，以優惠價任飲指定香檳、紅白酒及汽水。有靚酒當然少不得美食，大家可以選配星級原隻鮑魚雞粒酥、香葱澳洲M9和牛千絲酥和韮黃香菇燒鴨脆春卷、脆香貴妃雞、珊瑚芙蓉蝦球王和黑魚子煎釀鮮蟹鉗等，帶來獨特的星級中菜配酒的餐飲體驗。

食Brunch送購物優惠

尖沙咀一間五星級酒店的新派歐陸餐廳，將於6月21推出周日早午餐、以「The World On A Platter」餐飲概念作主題，為大家奉上包括海鮮、各式蛋類菜式如班尼迪、三文魚水煮蛋或菠菜水煮蛋等，以及豐富多樣的芝士，如西班牙Manchego羊奶芝士、德國Cambozola芝士、法國Comté芝士及帕爾馬芝士等，還有精緻甜點。於6月19至21日期間惠顧酒店任何一間餐廳，還可享旗下精品店購物優惠，包括經典朱古力系列「買一送一」禮券及9折購物禮遇（數量有限，先到先得），為父親送上一點甜。