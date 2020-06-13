劉香萍口碑作擬拍續作：想搵發哥城城合演

劉香萍身兼出品人、監製及執導的電影《一棵心中的許願樹》，今日在銅鑼灣舉行電影分享會，劉香萍表示女兒貝安琪有事未能出席，此戲口碑甚佳，今年更有份報名參加角逐奧斯卡。劉香萍已計劃將會拍延續篇，邀請張達明做編劇，還有意邀請周潤發及郭富城參演，問到是否已聯絡二人？她說：「發媽啱啱離開咗，等佢平復心情先。（城城呢？）我已經搵咗小美傾咗。」

周潤發胞姊周聰玲（玲姐）亦有出席，此戲玲姐與媽咪亦有份客串，但二月離世的發媽未能看到自己的遺作，玲姐說：「我哋喺坪洲拍，媽咪喺金花誕（每年農曆四月十七日）同長者一齊跳舞，佢好鍾意玩，因為跳舞可以強身健體。（媽咪有冇睇到呢部電影？）」上年上映時，我有叫佢去睇，但佢唔得閒冇睇到。今年2月幾佢登咗仙。」玲姐指發媽的骨灰已帶返南丫島，問到發哥心情是否已平復？她說：「佢不嬲都平復，但難過一定有，所以要識得放下，帶住牽掛仲辛苦，人生喺地球上只不過是過客，佢都活到99歲，算係一種福氣，要好感恩，最重要活得精彩。」而問到劉香萍有意找發哥演出延續篇，會否幫手？她說：「我唔會，佢有經理人，又有顧問，個隊團好大，咁多貴人幫佢，我都唔會接觸佢嘅工作。」