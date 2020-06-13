子瑜晒靚相　TWICE慶祝第100次奪冠

韓國人氣女團TWICE本月1日推出新碟《MORE & MORE》，同名主打歌的MV卻出現疑似抄襲美國造型藝術家Davis McCarty作品的藝術品而惹起爭議，Davis更表示已組成律師團，計劃採取法律行動。

而《MORE & MORE》推出後一直高據音樂排行榜，本周先後在音樂節目《Show Champion》及《M Countdown》奪冠，昨日再在《Music Bank》捧走冠軍，是她們奪得的第100個音樂節目獎座，她們透過社交網公開做出「100」及「01」手勢的照片，又拿初出道第一次奪冠的照片做對比，並留言多謝粉絲：「多得大家的愛戴，我們才能夠得到第100個冠軍，特別多謝粉絲們，我們會成為更努力的TWICE。」

另外，TWICE今日下午亮相《Music Core》宣布新歌，並再度奪得冠軍，台灣成員周子瑜透過官方社交網公開身穿紅色打歌服的照片，並寫道：「很喜歡今天這紅色，所以想分享一下！謝謝總是一邊讚美一邊很認真幫我拍照的化妝老師，Once（TWICE官方粉絲名）今天拿第一了，再次真心感謝你們。」