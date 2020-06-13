父親節　幫爸爸拾回面子！

趁父親節來臨，好好守護爸爸的肌膚，讓他變身乾淨企理型男吧！（互聯網）

好多男士做爸爸後都會將生活重心放在子女身上，對於自己的儀容反而不太重視。但其實就算唔姿整，形象也不能「烏Where」啊！就趁一年一度的父親節來臨，給爸爸度身挑選一套護膚品，好讓他從基本清潔做起，拾回面子，重新回到做仔時的乾淨企理年代！

1.由清爽潔面做起

男性皮膚的油脂分泌較女士旺盛，也更容易感黏膩。而過盛的皮脂分泌會導致毛孔堵塞，形成粉刺或暗瘡等問題，所以不妨幫爸爸從最基本的潔面做起。首先不要只用清水洗臉，也不要隨便拿香皂去洗，因哪些都是用來洗身的（除非哪是一塊不含皂基的潔面皂）。建議為他挑選無油配方或添加了植物萃取成分的潔面產品，讓他由第一個護膚程序開始抑制油脂分泌，減少肌膚問題。

另外，要提醒爸爸不要用太冷或太熱的水洗面。如果是容易出油的，可用高於人體溫度3℃左右的水洗臉；如果皮膚比較乾，可用比體溫稍涼的溫水洗臉。

2.補濕也重要

男士隨着年齡增長，新陳代謝逐漸放緩，雄性激素分泌不均衡，導致局部皮脂分泌過剩，這時男人往往會誤以為皮膚夠油了，毋須護理，而實際上皮膚處於缺水狀態。所以不防為爸爸挑選一套補濕功效良好的潔面護膚套裝，讓他肌膚不再因乾燥而更加出油。

3.對付抗敏

錯用不適當的護膚品、剃鬚括傷皮膚或過度日曬，都有機會造成男士肌膚過敏不適。建議為容易過敏的爸爸揀選含抗敏修復配方及有效抵禦自由基與外界環境帶來的壓力的潔面護膚產品。

4.擺脫油頭

油膩的頭髮簡直是職場男士的致命傷，不如送上配方清爽的洗髮露，讓爸爸重拾乾淨清爽，跟不修邊幅的形象說拜拜。