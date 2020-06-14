打招呼出事！劉晨芝遭「正印」踢爆下巴險毀容

歌手劉晨芝昨日凌晨於夜店消遣，因過枱與友人打招呼，疑引來一名外籍女子醋意大發，突然向劉晨芝施襲，連環三腳踢爆她下巴，兩道傷口最長一條長兩吋，急縫10針才能止血，她哭訴已經報警，揚言一定追究到底。

慘被襲擊受傷的劉晨芝，講述事發經過時仍猶有餘悸，身心疲累的她在電話中傳來沙啞聲音，咬字不太清晰，坦言哭了一晚：「尋晚（13日）凌晨兩點，我同朋友喺中環夜店飲嘢，隔籬枱我都有朋友喺度，我就過枱同朋友打招呼，我從來對人好友善，唔會有惡意，當時我企喺度，隔籬枱有個外籍女仔坐喺度，突然向我起腳踢，連環踢咗我3腳，我都唔知發生乜事，太快，我畀人踢到跌低咗，只覺得個頭好暈，見到自己一身都係血，當時都唔知咁傷。」

縫10針留疤

因事出突然，周遭的人都好混亂，施襲者趁亂離開，劉晨芝表示只知有人抱她登上救護車送院，在瑪麗醫院有警員為她錄取口供，之後轉到養和醫院接受治療，至昨早九時才回家，受驚足足7個小時，回家更換衣服，看到衣服連內衣都染滿血，忍不住大喊一場。

最慘是下巴重創的兩個傷口，縫上十針，原本她接了荷里活電影並預計下周赴美國開工，擔心傷勢令工作受阻，她語帶哽咽說：「醫生話一定有疤！演戲要有動作同表情，我依家講嘢都口齒不清，傷口好痛唔可以大動作，都擔心將來唱歌會受影響。」對於施襲者，她憤慨地說：「我未見過呢個女仔，唔識佢，唔知道佢係咪飲High咗，定係因為我同佢男友打招呼而呷醋，我覺得太離譜，落口供時警察都話個傷口好深，呢啲事可以發生喺任何人身上，唔想再有人好似我咁，我一定會追究，唔可以就咁算。」