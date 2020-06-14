東方日報C2：馬國明湯洛雯見晒家長隨時閃婚

視帝馬國明潛入湯洛雯香閨斷正，震驚全城！兩口子火速認愛成為熱話，連舊愛黃心穎亦送上祝福。雖然二人拍拖只有兩個月，但馬國明坦言雙方已見了家長，並公開大讚女友各方面都好簡單，相處得好舒服。據知，他自覺年紀唔細，不排除隨時閃婚。

被喻為無綫「鑽石筍盤」的46歲馬國明，自從去年與黃心穎分手後，感情生活一直備受關注。原來他已「靜悄悄」出擊，跟33歲湯洛雯（靚湯）秘密撻着，前日被本報獨家踢爆在女方香閨逗留4小時，直至晚上再雙雙落樓行街，然後又折返香閨，之後二人亦迅速承認拍拖，各自在社交網上載兩隻公仔翹手相片，又互Tag對方，留言「謝謝關心」，正式宣布「明湯戀」。

全程甜絲絲

經過與女友溫馨甜蜜一夜，昨日馬國明大約9時多由太古城家中出發開工，為無綫新劇《BB大晒》拍外景，即使現場天氣酷熱，他人逢喜事精神爽，全程都春風滿面，不時有工作人員埋身恭喜他，每當提起湯洛雯就甜絲絲。

談到第一時間大方認愛，他表示早已同女友有共識，並說：「個Post都算係公開嘅，其實之前喺訪問講過，如果畀人影到就講啦，無啦啦自己講好奇怪嘅，就好似做新聞咁，咁啱尋日畀你哋影到，咪Post出嚟！希望大家畀啲空間我哋。」對於被拍得出入女友屋企，是否打得火熱時，他解釋：「我都係同Auntie、Uncle食吓飯啫！睇吓你點睇入屋嘅定義。」

「傾開偈有感覺」

問到女友有甚麼吸引他？平日天然呆的他，竟然懂得滔滔不絕大讚：「佢性格好簡單，好容易笑，追求嘅嘢都好簡單，同我都幾似。大家呢排傾開偈，又好似有啲感覺，咁就嘗試了解吓。」向來孝順的他，當然有帶靚湯回家給母親過目，更直言母親很喜歡對方。問到雙方已見過家長，是否打算結婚？他自言未有想到這麼長遠，但轉頭又話自己年紀唔細，會好好對待感情事，絕對不會玩玩吓，所以不想欺騙大家，有拍拖一定會承認，續指與靚湯拍拖時冇避忌：「喺公司成日食飯，我丟低我劇組嘅人，佢又丟低佢劇組嘅人，見冇乜人問，咪繼續囉！」

至於靚湯昨日沒有工作，全日留家休息，待有工開才出來交代，不過很多朋友留言恭喜她，她亦有親自逐一回覆。不過未知是否與「筍盤」馬國明拍拖，即被翻舊帳，有讀者爆料重提她與謝東閔一齊，她受訪時說：「之前都回應過，我冇同佢（謝東閔）一齊。我單身咗兩年，如果真係同人一齊都會講，依家唔真實嘅嘢唔再多講。」而黃心穎對於舊愛馬國明與閨蜜湯洛雯拍拖送祝福：「祝福佢身體健康、平安，佢私人嘅事留番畀佢回應。」

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