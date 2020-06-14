白羊：人氣不俗，但辭令稍遜，談論有關宗教、政治、學術、嗜好等話題時需多予耐性。

金牛：財運稍遜，現況或較易出現變動，小心管理帳目，以免罰款、罰息等不必要開支。

雙子：人氣略為不穩，戀愛運稍遜，避免一意孤行，宜多關注及聆聽伴侶的感受和想法。

巨蟹：精神及體能略為不穩，工作壓力或較明顯，宜善用公餘多休息多放鬆，以助減壓。

獅子：社交及戀愛運稍遜，已有固定伴侶的朋友宜注意言行，以免惹來桃色及人事問題。

處女：情緒略為不穩，家事或會較頻，較難集中於公事及工作，求職、謀事等需予耐性。

天秤：辭令稍遜，出勤、公幹、出門或處理海外事務，宜注意文書、溝通、傳訊等工序。

天蠍：財運稍遜，現況或較易出現變動，宜小心理財。鬥志較盛，但投機、賭博宜三思。

人馬：人氣不穩，戀愛運稍遜，固有關係或會出現一點變動，宜多予耐性，多關懷伴侶。

山羊：精神狀態及體能稍遜，或會較易感到疲倦，宜善用公餘，減少應酬爭取休息為佳。

水瓶：社交及戀愛運略為不穩，感情、朋友及親子關係需多花心神，宜多予耐性和包容。

雙魚：情緒或較不穩，公事壓力或較明顯，但正財運較佳，保持積極，有利開單及簽約。