試過全裸！郭思琳美麗有罪 「打」破花瓶形象

被封為「格鬥女神」的郭思琳（Margiela）由模特兒入行，近幾年轉型當演員，她自言曾經有導演指她樣子過於精緻，因為這句說話，令她下定決心證明自己並非花瓶，她曾修讀演技課程及電影動作班，巴西柔術更達紫帶階段，除了有樣之外，既打得又演得。

Margiela坦言也有導演要求她在戲中晒身材：「我做模特兒時底線都好低，試過全裸影硬照，影出嚟靚就接受到，所以劇本好我係絕對接受，為露而露就唔可以。」由於她在格鬥真人騷的形象深入民心，故此在電影上除了文戲外，不乏動作場面，但首次拍打戲已經受傷：「當時我着住泳衣同一對唔啱Size嘅高踭鞋，我要踢向武指，但我反而踢傷自己小腿，腫到半個乒乓波咁大。我冇驚咗打戲，反而想拍多啲，希望可以將巴柔術用喺動作電影上！」

講到難忘場面，除了受傷之外，她亦試過在影后面前表現失準：「同期拍緊兩部電影同一部網劇，我前一晚拍完通宵打戲，第二日要拍文戲，可能體能透支，當時個腦一片空白，雖然只有幾句對白，但講極都講唔到，我嘅對手係一個影后級前輩，仲要有四、五十人嘅群戲，當時真係好內疚、好大壓力，一拍完我即刻衝咗入廁所喊，之後有段時間怕咗群戲，直到有次再演群戲，我當時需要喊，第一Take我喊唔出，導演叫我放鬆啲，最後克服到，現場所有人都拍晒手，甚至有工作人員睇到喊，呢件事令我有番自信。」

Margiela有感在演藝事業上起步太遲，故想先專注事業，感情放一邊，問到擇偶條件？她說：「要畀到正面影響我，我好抗拒負能量，最好係知識分子，可以喺佢身上學到嘢，如果有一個巴西柔術師兄做男友都好，一定可以令我技術再昇華。」