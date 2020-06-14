【王子變老竇】那些年的台劇男神　你一定有追過！

那些年台劇魔力橫掃中港台，套套台劇播出必定Hit爆，當中男主角每個都高大靚仔有型，成功俘虜唔少少女嘅心。而經典台劇《王子變青蛙》嘅明道，失驚無神宣布做老竇，令唔少網友都驚覺自己同男神一樣變老，更有啲已成家立室。依家一齊睇吓大家同明道同期嘅男神究竟感情生活變成點！

賀軍翔

今年36歲嘅賀軍翔，喺2005年憑劇集《惡魔在身邊》「江猛」一角爆紅，壞男孩形象迷到萬千少女。佢喺劇中不顧一切咁去追女主角「齊悅」楊丞琳，更揚言「這世界上沒有我得不到的東西！我要定你了！」令唔少網友睇到嘩嘩聲，不過佢同明道一樣，早喺2017年突然自爆同初戀女友陳怡玟結咗婚，連女都生埋，令唔少網友大跌眼鏡！

阮經天

今年37歲嘅阮經天，喺2008年憑劇集《命中注定我愛你》暖男富二代「紀存希」已經吸納唔少粉絲，翌年再憑暖男形象，喺劇集《敗犬女王》飾演「打工達人」盧卡斯，默默喺女主角「單無雙」楊謹華身邊默默付出，令唔少網友希望對方係自己男朋友！曾同台灣女星許瑋甯拍8年嘅佢，近排同內地女星宋祖兒因合拍劇集《舌尖上的心跳》而傳出緋聞，不過佢哋兩個冇正面回應，睇嚟大家都仲有機會！

言承旭

今年43歲嘅言承旭，不得不提梗係2001年播出劇集《流星花園》飾演富二代「道明寺」，雖然喺人前霸道任性，但對住女主角「杉菜」徐熙媛（大S）時，就全心全意咁付出，真係令網友都想變成「杉菜」！喺現實生活，言承旭早喺2002年同台灣女星林志玲傳緋聞，但多年來離離合合，2017年更驚爆世紀復合，被發現喺馬來西亞蜜會超過40小時，但最終林志玲去年下嫁日本型男AKIRA，言承旭至今仍然單身。

周渝民

今年39歲嘅周渝民，同言承旭一樣，憑劇集《流星花園》打出名堂，飾演木獨暖男「花澤類」，不時喺「杉菜」身邊支持同保護佢，係唔少網友嘅理想男友！但可惜男神早在2015年「封盤」，同演員喻虹淵結婚，翌年誕下一女，一家三口樂也融融。