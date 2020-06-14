【心理測驗】你的飯盒如何　你的欲望也如何

人的一生，面臨着無數次的選擇，事業與家庭、愛情與自由，其實每個人的心裏都有一個排行榜。有時候覺得迷茫是因為心中的天秤還在搖擺，也可能是還沒看透自己的心。對你來說，到底最重要的是甚麼？努力一生想追求的是甚麼？從飯盒配菜的選擇，可了解自己最內心深處的欲望，一起測測這道題，或許能更堅定自己要走的路。

【問題】

如果你的飯盒裏已經有玉子燒、西蘭花+漢堡扒，最後還有一個位置，你想加入以下哪一樣配菜？

A.雞翼

B.菠菜

C.炸雲吞

D.芝士焗蔬菜

E.薯仔沙律

【結果分析】

A.食欲

食欲之於你是最不能放棄，吃對你來說凌駕一切，能夠好好食一餐心情就會好。覓食是你最大的愛好，不管任何事、任何人都不能阻止你。而且你也喜歡和身邊人分享美食。

B.睡意

在你來說，最難放棄是睡眠欲，熬夜對你來說是件難事，睡得好自然一切都好。即使在工作或約會時，只要睡意來襲就會抵當不了睡意而打瞌睡。建議多備點咖啡和茶提提神，以免有尷尬事發生。

C.購物欲

你最難抗拒是購物欲，想買的物品會千方百計買到。如果你的經濟能力負荷不了的話，寧願省吃儉用也要買到，甚至不惜斷絕與人來往，也要存到一筆錢傍身。

D.求知欲

求知欲對你來說是最抵抗不了，是一個「問題少女/少年」。你有用之不盡的好奇心，對任何事情都充滿好奇，而且有問題就要立即找到答案，沒有任何東西可以阻止你求知的步伐。

E.認同度

一直以來，你最想得到別人的認同和歡迎，可說是一個敏感的人。或許你的思維比較獨特、個性也甚內向，但你善於觀察和理解別人，因此你也希望同時被人理解，找到同一個頻道的人好好相處。