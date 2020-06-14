Gadgets三寶　邊款最抵？

今次繽FUN主播嘉琪就搵嚟3件推出冇耐嘅Gadgets，分別有小米藍牙耳機Air 2、馳為（Chuwi）Hi 10X以及Logitech MX Vertical，再逐一點評，睇吓有邊件啱大家心水！

第一樣要介紹是小米藍牙耳機Air 2，驟眼睇似足Apple AirPods。配對手機後，只要打開充電盒，耳機就會自動開啟並連接手機，非常方便。如果使用指定的小米手機，畫面更會顯示左右耳機及充電盒的電量。每隻耳機重4.5g，較AirPods重0.5g，佩戴感覺穩固。左右耳機表面均設有觸控鍵，拍右邊耳機側兩下就會暫停播放音樂，再拍兩下的話，音樂就會恢復播放。而拍左邊耳機兩下，就可以召喚語音助手，此功能亦對應iPhone的Siri。此外，脫下耳機時，音樂就會自動暫停，再戴上耳機時，音樂又會恢復播放。至於電量，耳機充一次電可以使用大概4小時，配合充電盒，續航力可長達14小時。耳機定價為HK$469，比起HK$1,299的AirPods實惠得多，美中不足是耳機與AirPods外觀太相似。

第二樣要介紹的是馳為（Chuwi）Hi 10X二合一平板電腦。Hi 10X採用10.1吋觸控屏幕，內置Intel Celeron N4100處理器、6GB RAM及128GB ROM，並且內置Windows 10作業系統，規格一般。最大賣點是配備可拆式鍵盤以及觸控筆，安裝後可當作手提電腦，鍵盤打字手感不錯，觸控筆亦方便用家繪圖。整套產品只售HK$2,399，用作文書處理、煲劇抑或是給小朋友當繪圖工具都相當適合。

最後要介紹Logitech MX Vertical滑鼠，產品設計獨特，官方表示設計符合人體工學，使用時毋須抓緊手腕，同時將拇指承托，令手腕更舒服。滑鼠提供4個自訂鍵，預設為上一頁、下一頁、轉換滑鼠靈敏度等。吸引在可以同時連接3部電腦，配合Logitech Flow程式，更可以跨電腦互傳資料。不過入手門檻相對高，售HK$899，值不值就見仁見智了。