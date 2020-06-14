下午茶都外賣得　鍾意去邊都歎到

本地疫情漸好轉，雖然都可以開始約三五知己飯敍，之不過有得揀，都盡量唔好揀人多擠迫的地方，好似幾個女友人來個High Tea，都唔一定要迫在餐廳入面至得，因為近日唔少酒店及高級食府紛紛推出下午茶外賣自取套餐，唔少賣相仲非常搶眼吸睛，攞住去郊區、坐喺草地，甚至天台或後花園，帶來別開生面的戶外High Tea體驗。

時令食材 法日風情

要數港人最想去的國家，日本必是首選，雖然現時無得飛，但位於金鐘和中環的高級法式糕點咖啡店，由即日至8月31日期間推出「福岡特色下午茶」，鹹點以法式為主，有鴨肝三文治、煙三文魚撻和大蝦杧果番茄撻等；甜品方面則以日本福岡食材為主，推介選用豆腐忌廉和福岡八女抹茶製作的泡芙，以及選用林檎味噌焗煮的蘋果酥，還有以福岡夏柑代替血橙炮製的橙班戟，更有超甜士多啤梨馬卡龍等，可以同時間品味法國和日本的風情。

英式主題 獨特藍調

上環一間主打不同系列主題下午茶的，早前特別設計了2人或4人份的「飄雪樂園隨身行套裝」，有英式鬆餅、伯爵茶杯子蛋糕、馬卡龍、曲奇等，還有蔬菜撻、朱古力和果醬等，最特別是可自己砌出三層Tiffany Blue下午茶架，洋溢濃濃的英式貴族氣息。

星級之選 戶外野餐

尖沙咀一間五星級酒店近日就推出「經典野餐籃」，款式不少，有小巧的三文治、沙律、熟食冷盤和自家製果汁等，更有粉紅蝦雞尾杯、乾果堅果芝士拼盤等。大家想添加矜貴氣息的話，也可以加錢預訂香檳、魚子醬等來享受。酒店更提供免費送遞服務至西九龍苗圃公園，加指定價錢還可送到其他野餐地點。唔想自己動手，只要額外付款，酒店便提供私人管家服務，完全是五星級的野餐。

經典四層架

中環一間五星級酒店早前推出了「雙人經典下午茶架」外賣自取，大家可以在家自行砌出4層茶架，再將各式糕點如鬆餅、迷你堡、三文治和各式小蛋糕等放回架上；層架還細分成多個間隔，自問沒有美感的人，都可以輕易擺放出獨特美感來。