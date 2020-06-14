美食婷：寶島美女營養師踢爆　牛肉唔係最補血

女人每個月總有幾日唔方便，大量流失鐵質，而美食婷我更會經常去捐血，故身體更需要補充鐵質，美食婷我知道鐵質可以從很多食物中吸收，好似牛肉，就蘊含豐富鐵質，有助補血，而擁有超過6萬粉絲的台灣營養師高敏敏，在她自己的社交平台（IG@minmin_rd）教路指，一般男性每日應攝取10毫克、女性約15毫克，缺乏鐵質有機會讓令人變得容易疲倦、臉色蒼白、身體虛弱、經常喘不過氣、心跳過快、甩頭髮和容易暈倒等。

食材以100克重量為例，很多人以為有豐富動物性鐵質的牛肉，原來只含2.1克鐵質，含量最高的原來是鵝肝，每100克含44.6克，而豬血則有28克，但吃得內臟多又有可能引致其他毛病，不如考慮一下選取植物性鐵質，如紫菜每100克便含90.4克鐵質，腐皮也有16.5克，至於白芝麻、紅莧菜和紅豆等豆類也有不錯的鐵含量。

在食用上述食物的同時，有2點須注意，首先是搭配維他命C同吃，有助吸收鐵質；其次就是飲用咖啡、茶等單寧酸豐富的飲品就不要食用含豐富鐵質的食物，因為單寧酸有礙鐵吸收呢！