馬國明唔細！蕭正楠催「明湯戀」結婚

藝人湯洛雯（靚湯）為新劇《一笑渡凡間》拍攝外景，講到她跟男友馬國明上載一對代表住二人的Sweet爆公仔合照，問到一對公仔是否二人的定情信物？她表示：「係我自己買嘅，自己本身都鍾意儲公仔。（全城都祝福你哋，包括鍾楚紅。）係呀！冇諗過收到大家咁多嘅祝福，好多謝大家。」

孖靚湯拍《一》的蕭正楠（阿蕭），笑言自對方爆出戀情後，首次出外景拍攝：「之前都有分別Send Message恭喜佢哋。（有冇發覺佢哋有拍拖徵兆？）佢哋都幾好戲！但發覺馬國明最近好黐我，係因為我同靚湯開工，原來我冇乜吸引力，不過真係好戥佢哋開心。」講到靚湯同馬國明是以結婚為前提拍拖，阿蕭抵死笑話「嗱嗱臨」：「今年搞埋佢啦！佢（馬國明）都唔細，係搵啱對象嘅話，拍拖時間長短都唔係重點，再要講肉麻嘅話，除咗我之外，馬國明就係第一，佢哋兩個應該會互相氹對方。」

笑說靚湯及其爸爸湯鎮宗都給馬國明一百分，問到是否覺得二人是對一百分情侶？他指：「佢哋拍拖時間好短，行吓先啦。（如果馬國明嚟探班，同靚湯拍親熱戲會好尷尬？）我哋拍古裝好內斂嘅，不過依家望住靚湯個樣會諗起馬國明個樣，不如都係唔好有親熱戲啦，哈哈！」