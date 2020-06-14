日本美少女「吃」出驚人

十個女生，九個怕蟲，但有女生偏偏愛「吃」蟲，還教你煮蟲蟲料理，問你驚未？這位膽大女生，就是日本寫真女星荒川真衣， 她不單人靚身材正，更是愛蟲成癡，家中不但養了昆蟲數百，上至蝴蝶與飛蛾，下至毛蟲和蠍子，她全都有養，部分甚至會拿來煮吃，她更形容蟑螂的味道像極蝦子……各位可想嘗嘗看？貼心的荒川真衣，會不時拍片教大家煮昆蟲料理，你記得Follow她，保證蛋白質豐富。

無印都出 蟋蟀煎餅

平心而論，昆蟲本身營養豐富，成長過程對環境負荷又低，作為持續食材的可造性相當高，就是無印良品亦剛於旗下網店，推出了蟋蟀煎餅，把黃斑黑蟋蟀製成粉末混入餅中，令人「嗒」出蟋蟀味，據說其香味像蝦，而蟋蟀粉中更真的含有像蝦及蟹的甲殼類成分，故對蝦蟹敏感者，就要忍忍口了。每包售¥190（約HK$13）。

全球首創 蟋蟀黑啤

蟋蟀食得，原來連飲都得？積極開發昆蟲食的公司ANTCICADA，跟岩手縣遠野市的遠野釀造聯手，開發出世界上首款以蟋蟀為材料嘅手工黑啤酒Cricket Dark Ale，它以烘烤的黃斑黑蟋蟀及麥芽加上麥汁來釀製，開瓶後會散出濃郁的香氣，不但入口苦味富層次，餘韻仲相當持久，配吃黑朱古力、咖啡堅果、水果乾及墨西哥煙熏辣椒烹調料理就最適合。早前3月試賣反應熱烈，4日售出共超過800杯，現更已於網上公開售賣。6支裝（每支330ml）售¥6,400（約HK$454）。

餐廳精煮 昆蟲大餐

若嫌自己煮太煩，就去

在日本擁有數間分店的鳥獸蟲居酒屋米與Circus，它於涉谷PARCO的分店原來亦有昆蟲料理吃，美味蟲蟲包括有蝗蟲、蜜蜂幼蟲、蟋蟀、狄氏大田鱉、竹蟲、龍蝨及金龜子等，食法更以蟲芭菲最具噱頭，芭菲上放上原隻狄氏大田鱉，據說它會散發出像西洋梨的果香，食法是先用剪刀由尾部開腹，再用匙羹吃其內臟，鹹味會跟雪糕相當夾呢！還有混入蟋蟀成分的漢堡包，據說味道也很驚喜，必吃勿走寶。