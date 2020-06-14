【城市傳聞】長年不見光　隧道多古怪？

不論是捐山窿抑或潛入海，隧道都是長年不見天日，若內裏的照明不足，更予人陰森的感覺，因而經常被影視製作人借題發揮，大搞驚悚作品，包括近期上映的西片《奪命隧道》。

其實涉及隧道的恐怖傳聞有好多，例如位於台北的辛亥隧道，因鄰近殯儀館，流出過不少靈異傳聞，包括有司機遇鬼打牆，半夜入隧道，翌日清晨才出來；又有司機於凌晨時段遇到送葬車隊，車頭相竟然是自己……

有枉死鬼抓乘客腳

在香港，也有一條隧道盛傳鬧過鬼，那就是貫通九龍與新界的一條鐵路隧道——舊筆架山隧道。筆架山是分隔九龍和沙田的山頭，早在二十世紀初，已開鑿了一條全長二千四百多碼、供火車行駛的隧道來把南北兩地貫通，也是當時九廣鐵路英段其中一條主要的隧道。及至六、七十年代，不少內地人冒生命危險攀附在火車底，企圖偷渡來港，可惜有不少人因體力不支而跌死，葬身於這條漆黑的隧道內，於是開始有「鬼掹腳」的傳聞。話說，當年有不少乘客貪涼爽，索性坐在舊式車卡之間供人上落的梯級，甚至把雙腳伸出車外，有人曾聲稱列車經過隧道時，感到被人從車外大力拉扯雙腳，差點跌出車外，事後查看雙腳時，更見到瘀了一大片，並有明顯爪痕。亦有傳聞指，當列車經過隧道時，窗外會有人影快速地飄過……

及至八十年代，舊筆架山隧道停用，鬼話依然沒完沒了，傳聞在靠近沙田顯徑的隧道口，不時傳出陣陣淒厲的哭泣聲，更有晨運客稱見到一群人浩浩蕩蕩地從隧道內走出來。事至今日，舊筆架山火車隧道已被煤氣公司租用，入口被圍欄封閉，非工作人員不能進入其範圍，以前的靈異傳聞也逐漸被人淡忘。