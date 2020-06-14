家書曝光！蔡少芬「發洩信」鬧爆張晉

藝人蔡少芬（Ada）在最新一集的內地真人騷《妻子的浪漫旅行》，聯同其他藝人妻子出發到三亞度假，內地名主持謝娜強勢空降。節目中張晉爆料指Ada自去年誕下第三胎樂兒後，第一次長時間與寶寶兩地分隔，在離開前忍不住偷哭。另外，節目不乏溫馨環節，公開了各位藝人丈夫旅行前寫給妻子們的「家書」，原來這對恩愛夫妻多年來不時用書信溝通，並將情信收藏在小木盒裏，張晉展示了一封以《水月洞天》通告單寫的情信，這部正是他們的定情劇集，相當有紀念價值。除了傳情的情信外，原來Ada在發怒時也會寫「發洩信」給老公，內容是「你講大話，衰到死，唔愛我，我好憎你！」

節目中重現了13年前的求婚片段，Ada表示當年因家人走漏消息，令張晉的求婚計劃一度延遲，直到有次弄眼睫毛後回家，張晉與一班好友秘密在家中等着她。片段中，張晉手拿着花束及戒指跪下來求婚說：「你願唔願意嫁畀我？」驚喜的Ada急急點頭答應：「我願意呀！」又搞笑說：「我係咪應該先拒絕比較矜持。」最後在眾人的祝福下，張晉為Ada 戴上戒指，再深情擁抱，場面感人。