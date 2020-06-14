一早知 「明湯戀」！唐詩詠刻意唔踢爆

「明湯戀」爆出後轟動全城，兩位主角馬國明和湯洛雯（靚湯）先後冧認戀情，不少人都留言送祝福，，至於跟馬國明傳了多年緋聞的「契妹」唐詩詠，就未有任何表示，只在社交平台寫佛偈。唐詩詠今日現身將軍澳電視城拍攝新劇《超能使者》，問到有否留意「明湯戀」時，她說：「點可以留意唔到。我個幾月前已經估到（佢哋拍拖），佢自己都講佢哋冇避忌，我收到各方消息，不過我哋冇問同冇踢爆，我有同（林）子善傾，子善話想問佢，我話唔好，我哋唔好問，畀啲空間佢發展，等佢親口同我哋個講。（馬國明有冇親口同你？）我真係太了解佢，佢從來唔講，佢只係畀咗個Emoji同講多謝，我哋都係睇報道先知，好為佢開心，不過子善就有啲嬲，因為想佢親口講。」

講到唐詩詠未有點讚馬國明於社交網認愛的貼文及留言，惹來外界揣測，她認為大家被社交網站影響太深：「鄭嘉穎社文網開咗兩年，我都冇畀過讚，黃翠如嘅貼文我都唔係每次畀Like，我同七成朋友喺社文網上係零互動，點讚係代表啲乜。呢件係開心事，唔好無風起浪，唔好用社交媒體去斷定個關係，咁就太膚淺，我哋嘅友誼唔需要加裂痕上去，咁係太幼稚，大家應該集中番佢哋身上。（你點解寫佛偈？）同（馬國明）呢件事冇關，我只係覺得段文字有意思。（你係咪祝福佢？）當然祝福，我係最開心，最近好多喜事，子善個BB出世，（鄭）嘉穎又做爸爸，佢又終於拍拖，下個應該到（黃）嘉樂。（你呢？）再下個就係我。（如果你拍拖會唔會公開？）我唔會公開，要睇另一半，我嘅愛情觀係可低調就盡量低調。」

提到與馬國明傳了多年緋聞，她說：「做兄弟冇所謂，都講咗咁多年，佢要請我食飯補償我，佢哋要煲靚湯畀我飲。（馬國明同靚湯有冇一齊出嚟見你哋？）冇，但相信之後會。（以往馬國明有冇帶過另一半出嚟？）有，但都係好後期，睇佢想幾時帶出嚟啦！」

她又指數年前在一個活動上見過靚湯，兩人雖然只接觸過一次，但傾得十分深入：「我同佢都係金牛座，佢好直率乜都可以傾。（啱唔啱做你阿嫂？）我有乜所謂，最重要係佢（馬國明）同佢阿媽鍾意，最重要佢開心，希望我都快啲帶個人嚟。」