出道7周年　BTS網上演唱會吸引逾68萬人收看

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）今日舉行以網上直播形式進行的「Bang Bang Con: The Live」演唱會，吸引逾68萬粉絲收看，而演唱會的會員及非會員收費分別為200及270港元，估計BTS今次至少吸金1.36億港元。

BTS以歌曲《DOPE》及《Boyz with Fun》為演唱會揭開序幕，雖然今次沒有粉絲在場，但隊長RM表示：「我聽見來自全世界不同地方的尖叫聲。」成員Jin則說：「這是我們和大家一起在房間裏一邊跳一邊享受的演唱會，所以我們準備了不同的房間。」

除了演唱組合的歌曲外，成員亦以小分隊形式演繹《Jamais Vu》、《Respect》及《Friends》等歌曲，其後他們提及早前因為疫情而取消的世界巡唱：「ARMY（BTS官方粉絲名）應該等待很久了，所以我們會給大家先聽聽正在準備的新歌。」之後又承諾很快會公開完整版本。

昨日是BTS出道7周年的日子，成員Jin表示：「本來我們的合約是在昨天結束，但因為遇上了很好的成員和公司，我們可以繼續一起走更長的路。」他又指現在無法與粉絲見面感到很可惜，但情況許可時，一定會去跟大家見面，而成員V就說：「雖然只要ARMY們感到開心，我們也會感到很開心，但我們希望能夠感受大家的聲音、眼睛和熱情，所以希望情況可以快些好轉，讓我們可以親身跟大家見面，我愛你們。」