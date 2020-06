參演真人騷配對節目《雙層公寓》(Terrace House Tokyo 2019-2020)的日本女摔角手木村花,上月23日因遭到網民欺凌而自殺身亡,終年22歲。她逝世後,網上竟有人發死人財,發售悼念木村花的T恤謀利。

木村花的母親木村響子在社交網表示,網上有悼念木村花的T恤售賣,印上木村花的肖象畫及寫上「I want this Hana Kimura shirt, love this shirt」字句,木村響子指這款T恤未得到授權,無視版權實屬違法,呼籲大家不要購買。