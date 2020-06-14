【拍真人騷被寸老】阿佘嬲到震鬧爆王大陸

神劇《延鿋攻略》炒熱咗唔少藝人，除咗有吳謹言、秦嵐、許凱等之外，香港代表佘詩曼喺內地人氣急升，不時獲邀參加真人騷，最近佢就上咗《看我的生活》，節目搵咗台灣男星王大陸約阿佘去樂園玩，喺相處過程王大陸口沒遮攔，多次講中女人死穴年紀問題，搞到阿佘嬲豬，仲起身走人話唔想再同王大陸去玩，嚇到王大陸腳都震埋！

其實王大陸喺約會阿佘之前做足功夫，安排好晒行程路線，喺去樂園途中識得買杯珍珠奶茶氹吓姐姐，原本個頭開得好好，點知喺等奶茶途中佢哋講開玩機動遊戲時，阿佘讚王大陸夠膽識去玩，王大陸口快快講咗句：「年紀愈大愈怕死！」阿佘面色一沉睥實王大陸兼質問對方係咪暗示話佢年紀大，仲話最憎就係講年紀呢個話題，更以行動表達內心嘅憤怒，起身坐開兩個位擺明要同王大陸割席，嚇到王大陸腳都震埋，係危急關頭發揮高強應變能力，解釋一齊去樂園就係有童心嘅象徵，絕對唔係有意講年紀問題，阿佘見佢第一次錯就放過佢坐番埋一齊繼續傾偈。

跟住講到結婚問題，王大陸問阿佘香港人係咪都比較晚婚？正所謂講者無心聽者有意，呢句篤中45歲仲未結婚嘅佘詩曼，阿佘即時變面仲問劇組：「你搵咩人約我出去呀，淨係會激嬲人！」跟住戴番個口罩起身走人，知衰嘅王大陸死掹住阿佘，不停Say Sorry先平熄到阿佘嘅怒火！

之後上返車繼續行程，王大陸講開星座問題借機話同阿佘都係五月出世，生日日期就相差一日，所以阿佘只係大佢一日嘅姐姐，聽完呢句阿佘即時笑番晒，諗招盡出嘅王大陸終於氹掂阿佘先至可以繼續行程。