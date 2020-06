不少頂級佳釀都有機會在拍賣會登場,而早前一個線上拍賣會,就有兩瓶珍貴威士忌吸引不少酒藏家的目光,分別是The Dalmore 62 Year Old The Cromarty和The Dalmore 62 Year Old The Mackenzie,最終以高出估價2倍價錢成交,拍賣價高達266,200英鎊(HK$2,607,115)。

這兩瓶珍貴佳釀,是以蒸餾廠1868、1878、1926、1939年的古老年份的老酒,再由首席釀酒師Richard Paterson來調和,於2002年限量推出12瓶,每瓶均設獨立編號,並以酒廠重要的人名或事件來命名,是次拍賣的就是編號第2及第5瓶,拍賣價錢一樣,更同時創出同品牌的最高拍賣紀錄,十分難得!