東方日報C1：演協派錢！陳庭欣唐文龍獲批惹爭議

肺炎疫情重創電影業，演藝人協會會長古天樂牽頭發起眾籌行動，幫助基層電影人，有錢派固然開心，但有捐款者質疑善款並非用得其所，其中獲派支援金的陳庭欣、唐文龍等，均願意將款項捐出給有需要人士。

受新冠肺炎疫情影響下，電影業幾近停擺，不止新戲要延期上映，拍攝亦全面叫停，不少藝人失業多個月，部分基層電影人手停口停，甚至連餬口也成問題。為幫助基層電影人度過寒冬，香港演藝人協會（演協）會長古天樂及香港電影導演會前會長劉偉強，早前發起「香港電影工作者疫境支援計劃」號召業內人士捐款，獲眾多藝人紅星響應支持。近日不少圈中人已陸續收到九千元的支援款項，麥長青、劉錫賢、林子博等紛紛在社交網晒支票表達感謝，據知陳庭欣與唐文龍也申請成功。

然而，有人歡笑有人愁，申請資助的門檻是只要持香港永久居民身份證、於2017年至2020年3月31日期間在港最少參與過兩項演出或作品，以及是演藝界有需要支援的幕前從業員就可申請，但善款數目有限，以致並非人人有得派。有消息指，部分捐款者質疑一些仍有工開或環境不俗的幕前藝人也有份受惠，似有濫用之嫌，亦變相分薄了其他活在水深火熱的基層電影人的機會，有違計劃初衷，所以頗有微言；不過又有指申請要求寬鬆，令人誤解為人人有份，料不到引起爭議。

搞手劉偉強：係誠信問題！

身為發起人之一的劉偉強對此表示：「今次同古天樂合作搞，有一班好有心嘅人捐錢，但個基金籌到嘅數目有限，基金係歡迎所有同業申請，我哋做嘅嘢對得住自己。（有部分經濟冇問題嘅藝人都照申請？）呢個冇辦法，係誠信問題，但我係尊重佢哋。」而盧惠光雖然因疫情而停工，但他不止沒有申請支援金，反而有份捐錢：「我冇申請，因為冇需要，我捐咗五位數字畀呢個會。（冇經濟問題嘅藝人都申請？）每個人嘅想法唔同。我今次捐錢出嚟，雖然數目唔多，希望幫到幾多就幾多，我唔想批評任何人，都要自律。」

至於有份主持《東張西望》的陳庭欣坦承有申請支援金，講到申請原因，她解釋：「當時好單純，冇諗咁多，只係見自己啱資格就申請，點知真係批咗畀我！（會將啲錢點用？）我忙拍劇都未去兌現，我會將啲錢捐出嚟畀有需要嘅同業。」而唐文龍稱自去年七、八月起無論香港或內地工作都叫停至今：「之前有朋友畀咗份表格我，話我合資格叫我申請。（怕唔怕被指分薄咗其他更有需要嘅同業嘅資源？）因為我之前唔係太清楚，冇考慮太多就申請，如果係我願意將啲錢攞番出嚟捐畀有需要嘅同行。」之前收到支援金支票的麥長青亦表示願意把支援金捐出，助其他有需要同業。

布志綸冇Job揸Uber維生

另外，歌手布志綸（Alan）亦有領取支援金，自言已半年零工作，但要照顧家庭及支付兒子昂貴學費：「要供養阿爸、阿媽，自己又有屋企，所有開支全部都係自己，有支援咪申請囉。」他自言屬基層人士，之前要揸Uber維持生計：「都唔係太搵到錢，演藝界全行基本上都死晒，我覺得我係有需要呢個救援。」對於協會安排惹異議，他稱收到演藝人協會公布訊息才申請：「我只係會員，其他事真係唔清楚。」又認為申請成功與否非他所能控制，要視乎演藝人協會的處理及安排，個人來說正如CASH（香港作曲家及作詞家協會）早前向音樂人會員派發五千元，兩者目的一樣。

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