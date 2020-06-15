《迫降》席捲海外！玄彬迷暈日本妹再掀韓劇熱

雖然日本於去年起，因政治問題令日韓關係緊張，導致日本人產生「嫌韓流」的情緒，但近期卻有不少日本女性均被韓國型男玄彬所迷倒。其主演韓劇《愛的迫降》熱爆當地，他憑劇中暖男形象俘虜大批日本妹，令當地久違多時再度掀起熾熱的煲韓劇熱！

玄彬與緋聞女友孫藝珍合演的《愛》劇今年2月在韓國播畢後，人氣席捲亞洲，劇集圍繞北韓軍人與南韓富家女相戀，不少日本劇迷在社交網留言大讚穿上軍服的玄彬有型、角色深情專一，又有女粉絲指見到他親自下廚冧孫藝珍，大讚暖男，自言很想吃到對方烹調的美食，甚至有日迷力誇韓劇內容與OST也比日劇出色。

《愛》劇播完已4個月，但過去一個月於日本串流平台依然穩佔最高點播劇No.1，力壓韓星朴敘俊與金多美早前合演的熱播劇《梨泰院Class》，至於剛於大前日結局、「長腿Oppa」李敏鎬退伍復出劇《The King：永遠的君主》僅排第3位。

鑑於玄彬熱爆日本，當地有戲院於本月初起重映玄彬與孫藝珍於前年合演的韓片《協商》，期望疫情下振興票房。而《愛》劇同樣席捲菲律賓，當地有電視台近日宣布將播映玄彬十年前，夥拍河智苑合演的人氣劇《秘密花園》，可見玄彬影響力驚人。